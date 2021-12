Recordomzet in een week voor supermarkt

Dat kwam tot een totale omzet van €1,06 miljard, wat 3,7% meer is dan vorig jaar in dezelfde week. Het is pas de derde keer dat bij supermarkten meer dan €1 miljard in een week wordt uitgegeven. De vorige recordweek was eerder dit jaar in de week voor Pasen. Daarvoor was het de week in aanloop naar Kerstmis vorig jaar.

Sterke kerstweek

De sterke kerstweek zorgt ervoor dat de supermarkten een jaaromzet van ongeveer €44,6 miljard halen, verwacht NielsenIQ. Dat zou een groei van 1,7% zijn ten opzichte van 2020. Toen kende de supermarktbranche al een topjaar met een groei van meer dan 9% op jaarbasis.

Nederlanders verwennen zichzelf steeds meer met luxere producten, merkt NielsenIQ. Jasper Bins van het onderzoeksbureau vindt dat niet vreemd. „Consumenten zoeken een vorm van compensatie voor de beperkingen waar ze mee te maken hebben.”

Thuiswerken

Overigens spelen niet alleen de lockdowns en horecasluitingen een rol bij de groei van de supermarktomzet. Ook het thuiswerken draagt daaraan bij omdat mensen nu hun eigen koffie en snacks kopen.

NielsenIQ rekent erop dat de prijzen komend jaar verder stijgen door onder meer hogere prijzen voor grondstoffen, transport en energie. Die inflatie kan de omzet opnieuw doen toenemen, zeker nu corona voorlopig nog tot maatregelen blijft leiden.

Speciaalzaken

Niet alleen supermarkten, maar ook speciaalzaken hadden het vorige week erg druk. Veel Nederlanders wilden ondanks de sluiting van restaurants toch luxe eten en drinken, en gingen naar de lokale slager, bakker, slijter of kaaswinkel. Sommige slagers hadden het begin vorige week al zo druk dat ze geen kerstbestellingen van klanten meer konden aannemen.

Retaildeskundige Paul Moers rekende al op een recordomzet. Ook hij verwees vorige week al naar de lockdowns als reden daarvoor. Tijdens de kerstdagen waren ook nog eens meer supermarkten dan ooit open.