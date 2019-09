Onderzoekers eisen mails van techreuzen op

Eerder deze week maakten alle vijftig Amerikaanse staten bekend dat ze samen een groot kartelonderzoek doen naar Google. De staten bekijken welke gevolgen de machtige positie van Google heeft op de markt voor digitale advertenties. Ook kijken ze of het schadelijk is voor consumenten dat één bedrijf zo veel informatie over consumenten bezit.

Ook het ministerie van Justitie in Washington onderzoekt "of en hoe" grote techbedrijven die actief zijn in "zoekopdrachten, sociale media en onlinehandel" concurrentie tegenwerken. De namen van de onderzochte bedrijven werden niet genoemd.