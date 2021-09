Premium Het beste van De Telegraaf

Column: schok energieprijzen steekt spaak in wielen economisch herstel

Door Stefan Koopman Kopieer naar clipboard

Vorig jaar stroomde er gas in overvloed door de pijpleidingen, nu is er schaarste. Ⓒ ANP/HH

Hoe snel kan het gaan? Vorig jaar waren de energieprijzen hartstikke laag en was er olie en gas in overvloed. De consumptie viel terug door de lockdownmaatregelen, terwijl het aanbod in eerste instantie in stand bleef. Op de Amerikaanse oliemarkten gebeurden daardoor de gekste dingen: nog geen anderhalf jaar geleden kreeg je geld toe als je capaciteit had om de overtollige en uit de boortorens gutsende olie op te slaan.