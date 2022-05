’Nieuwe bestuurder aangesteld om KLM in Air France te schuiven’

Premium Financieel

Conflict over CO2-plafond luchtvaart: ’Dit is driedubbelop’

De Nederlandse luchtvaartsector maakt zich ernstig zorgen over de verregaande plannen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft om een nationaal CO2-plafond in te stellen. Donderdag wil de Tweede Kamer al een briefing over het omstreden onderwerp, terwijl een onderzoek naar nut en no...