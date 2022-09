Duurste WK-shirtje is van Oranje

Het is niet mogelijk om de prijs te vergelijken met het shirt van 2018, want toen deed Oranje niet mee. In 2014 koste het shirt al €85 euro, dus met de inflatie meegerekend valt de prijsstijging alsnog mee. De prijsstijging is namelijk 5,9%, waar de inflatie alleen al sinds een jaar geleden rond de 12% ligt.

Verder bleek acht jaar geleden dat winkels al snel gingen stunten met de prijs. Of dat dit keer ook gebeurt is echter de vraag, want „door toeleveringsproblemen en stijgende arbeidskosten tijdens de pandemie en stijgende energieprijzen en de dagelijkse materiaalkosten zijn veel bedrijven gedwongen hun prijzen te verhogen”, volgens beleggerstrainer Hans Oudshoorn van investeringsplatform Saxo.

Het Engelse nationale shirt is overigens het meest in prijs gestegen, sinds 2018. De adviesprijs van het shirt met de drie leeuwen is van €67,20 in 2018 met bijna 25% gestegen tot €83,94. Gemiddeld is de prijs van de voetbalshirtjes van de 32 landen die meedoen met 4% gestegen.