Analyse: hogere lonen geven de economie hoop

Economisch gezien schijnt het zonnetje nog steeds, en consumenten moeten ervoor zorgen dat dat zo blijft.

De Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,7% en dat is het laagste niveau sinds vijf jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 was de economische groei 2,6% en daarmee is sprake van een vertraging.