’Golf van nep-sms’jes Belastingdienst over het land’

De Fraudehelpdesk meldt alleen woensdag al 350 meldingen te hebben gekregen. De sms’jes zijn een vorm van phishing: op geniepige manier proberen criminelen aan je bankgegevens te komen, of ervoor te zorgen dat je geld naar hen overmaakt.

Altijd nep

De Belastingdienst communiceert niet per sms. Een sms-bericht van de fiscus over een betalingsachterstand of met het verzoek ergens in te loggen is dus altijd nep.

Op Twitter wordt de tekst van een van de valse sms’jes gedeeld.

[BELASTINGDIENST ALERT]

Uw openstaande schuld van EUR 575,95 met kenmerk: H92105 is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op 12 mei 2020 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag op uw inboedel. U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag te voldoen via uw betaallink Kenmerk-H92105.nl'

IDeal-optie

Wie op de link in het sms’je klikt, wordt naar een website gelinkt die sterk lijkt op de website van de echte Belastingdienst, met een iDeal-betalingsoptie. Opvallend is dat hier een ander bedrag wordt getoond. Waarschijnlijk moeten vele nep-sms’jes naar dezelfde homepage leiden.

Tros Radar deed onderzoek naar de website en ontdekte dat de domeinnaam pas op 9 mei werd geregistreerd en het IP-adres zich bevindt in de Russische stad Blagovesjtsjenk. De eigenaren van de domeinnaam zijn niet te achterhalen. Het geld gaat uiteindelijk naar een Bunq-rekening NL73BUNQ2043593684 op naam van ene W. Piazza, waarschijnlijk een katvanger.

Melden

Wie zo’n sms ontvangt, kan een screenshot maken en hem melden bij de politie, die er een speciaal online formulier voor heeft, de Belastingdienst zelf of de Fraudehelpdesk.