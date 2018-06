SBM nu ook officieel aan tafel bij Petrobras

Eind september ontving SBM al de voorlopige uitnodiging van Petrobras voor de fpso's Libra en Sépia. Voor een definitieve toetreding tot het biedingsproces was toestemming nodig van de partners van Petrobras in het Libra-veld. Dat zijn, naast Petrobras, Shell, Total en de Chinese concerns CNPC en CNOOC.

SBM werd eerder aan de zijlijn gezet door Petrobras, dat in eigen land onderwerp is van een enorm corruptieschandaal. SBM benadrukte wel dat de opdracht pas definitief toegekend kan worden als het tot een akkoord komt met de Braziliaanse autoriteiten over een schikking vanwege zijn rol in het omkoopschandaal.