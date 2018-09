Schade voor Damrak blijft beperkt

,,Hoe wreed het ook is, dergelijke gebeurtenissen hebben meestal weinig impact op de beurzen", zegt Chris Jongbloed valutahandelaar bij Saxo Bank. ,,Ook na de aanslagen in New York op 9/11 herstelden de beurzen vrij snel. En verder in de historie gekeken, vielen de verliezen uiteindelijk snel mee."

Minder reizen

Omdat reizigers Parijs waarschijnlijk vaker mijden zullen beleggers aandelen in reisbureaus verkopen. Dat geldt ook voor luchtvaartbedrijven. De terreurdaden betekenen een dreun voor Franse consumenten, de eerste week zullen zij veel terughoudender in aankopen zijn, denkt Jongbloed. ,,De winkelverkopen en uitgaven in restaurants zullen achteruit gaan. Maar op een grotere schaal zal dat effect snel wegebben", stelt hij.

Op het Damrak was Air France KLM dan ook de sterkste daler aan het begin van de nieuwe handelsweek.

Volgens obligatiespecialist Arne Petimezas van AFS Securities zullen beleggers snel de risicovollere aandelen vervangen door obligaties, voor Duits en Nederlands staatspapier gevolgd door Zwitserse en Japanse obligaties. ,,Na deze risk off worden ook Amerikaanse treasuries voor beleggers interessant. Yields zullen daarvan dalen, net als van Duitse bunds."

'Steun ECB'

,,Deze aanslagen maken de kans wel wat groter dat de Europese Centrale Bank zal willen ingrijpen met steun voor de financiële markten. Hoewel dat lastig is", denkt Petimezas. ,,Dat gebeurde na 9/11 door de Federal Reserve eveneens." Maar veel mogelijkheden heeft de ECB niet meer, erkent hij. ,,Het zal vooral een verlaging van de korte depositorentes kunnen betekenen."

Jongbloed daarentegen ziet met meer analisten in Frankfurt niet veel van de ECB komen. ,,Wat kan hij nog doen? Draghi heeft afgelopen weken namens de centrale bank al zoveel steun aan de markten toegezegd", zegt hij. ,,De middelen van de ECB zijn beperkt."

Parijs te ver weg

De terreur in Parijs ligt ruim 500 kilometer van Amsterdam, voor Nederlandse beleggers is Parijs ook niet het centrum van de financiële wereld, zoals Londen en Wall Street dat wel zijn.

Goud geldt als het gestolde angstzweet voor beleggers. Bij crises dient het vaak als de tijdelijke vluchtheuvel. Goudexperts zien hooguit een gering herstel van de prijs. Vanochtend klom deze met 1% tot $1093, slechts iets boven het laagste niveau van dit jaar.