Consumentenvertrouwen VS gestegen

De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar een stand van 92,0 tegen 89,8 in augustus, wat de laagste stand in drie jaar was. Economen rekenden in doorsnee op stijging tot 90,8.

