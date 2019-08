Mary’s groene geheim

Het landhuis uit 1720 op landgoed De Wiersse bij Vorden. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

Een nagenoeg onbekend paradijs op anderhalf uur rijden vanuit Amsterdam is de liefdevol onderhouden siertuin op De Wiersse. Het landgoed in Vorden wordt al sinds de 17de eeuw door dezelfde familie bewoond. Al weten weinig Nederlanders het te vinden: iedereen is hier welkom in de 307 ha. natuur, in het groene geheim van de familie van Mary Gatacre.