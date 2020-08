Pech voor erfgenaam: spaarbankboekje van tante verjaard

De bank kon het geld uit het spaarbankboekje niet meer vinden. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man dacht een mooie meevaller te hebben toen hij in de spullen van zijn overleden tante een spaarbankboekje in zijn eigen naam aantrof. Geopend in 1978, en sinds 1989 was er niets meer mee gebeurd. Maar de Rabobank kan noch de rekening, noch de ƒ2500 die erop zou moeten staan terugvinden. De rekening is verjaard, en het valt Rabobank niet te verwijten dat de man niets van de spaarrekening wist, oordeelt klachteninstituut Kifid.