Gasunie vergroot zekerheid levering gas

Dat meldt het bedrijf maandag terwijl de zorgen over gastoelevering toenemen nadat een explosief een deel van het gasnetwerk in Oekraïne had geraakt.

Gazprom, leverancier van Russisch gas, meldde maandag nog altijd gas naar Oekraïne te sturen. Maar zorgen over uitval nemen toe met de toename van militaire acties van Russen in Oekraïne.

Gasunie zegt maandagochtend ook ’alle niet-operationele relaties’ en contacten met Russische bedrijven zoals Gazprom te verbreken. GasUnie zit als aandeelhouder voor 9% in het het bedrijf Nord Stream, dat een tweede pijpleiding via Duitsland geblokkeerd zag worden.

Extra opslag

Duitsland weigert daarvoor een vergunning af te geven. Ceo Han Fennema van Gasunie zegt zijn werkzaamheden binnen het bestuur van Nord Stream op te schorten.

Gasunie, dat in Nederland met GasTerra verantwoordelijk is voor alles wat met gas en de handel erin te maken heeft, bouwt in het Duitse Brunsbüttel een nieuwe terminal voor opslag van vloeibaar gemaakt gas (lng). Die moet ook groen waterstof importeren. Gasunie ’hoopt’ nog dit jaar met die bouw te kunnen beginnen.

Europa voert veel lng uit onder andere de Verenigde Staten aan om de lage vulgraad van het netwerk te verhogen. Veel opslag voor dit gas zit vol.

Gasunie zegt, in overleg met Duitse en Nederlandse overheden, naar meer ruimte in andere opslag te zoeken.

Afgelopen dagen stroomde gas afkomstig uit de Russische pijpleiding bij het knooppunt Yamal van het westen naar het oosten terug.

Gasunie neemt een grote rol in binnen de door Nederland opgetuigde gasrotonde met zijn handelsknooppunt TTF.