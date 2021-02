Muziek van Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish naar Amsterdamse beurs

Premium Cultuur

Cornald Maas blikt met gasten vooruit op resterend cultuurseizoen

Na het enorme succes van Volle Zalen is Cornald Maas vanaf volgende week terug op de buis met een nieuw cultureel programma. Dit keer gaat hij in Theater Maas in gesprek met diverse podiumartiesten over de belofte van de momenteel nog zo lege zalen.