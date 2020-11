Allianz schikt in woekerpoliszaak

Het gaat om beleggingsverzekeringen van Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal Leven en Zwolsche Algemeene. Polishouders die zijn aangesloten bij de claim van de Consumentenbond hebben nu recht op minimaal €500 aan vergoeding.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de geleden schade. Allianz betaalt in sommige gevallen tienduizenden euro’s terug aan consumenten. Om hoeveel polishouders het gaat, mag de Consumentenbond naar afspraak met Allianz niet bekend maken.

Hoge kosten

Allianz bood beleggingsverzekeringen aan, maar informeerde klanten onvoldoende over de kosten voor zo’n polis. Hoge administratie- en verkoopkosten, of een dure overlijdensrisicoverzekering, zorgden ervoor dat het beleggingsrendement tegenviel. De klant kreeg zo uiteindelijk minder rendement dan door de verzekeraar was voorgespiegeld.

„Deze schikking is met recht historisch te noemen”, zegt directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar. „De Consumentenbond en Allianz zijn altijd met elkaar in gesprek gebleven en dat betaalt zich nu uit.”

Positief

Ook Allianz zelf reageert positief. Henk Boeve van het Levensverzekeringsbedrijf van Allianz In Nederland: „Dit is voor de betrokken polishouders, maar ook voor ons, een mijlpaal. We kunnen ons nu samen met onze klanten nog gerichter concentreren op de toekomst.”

De Consumentenbond is al vijf jaar bij de zaak betrokken. In 2017 bood Allianz een vergoeding aan consumenten, maar die werd toen door de Consumentenbond niet geaccepteerd. „We hadden onvoldoende zicht op hoe de vergoeding is opgebouwd”, legt een woordvoerder van de Consumentenbond uit. „Consumenten krijgen nu een duidelijk overzicht over hoe hun vergoeding is opgebouwd.”

De betreffende consumenten moeten zelf nog akkoord gaan met de deal. De Consumentenbond adviseert hen in te stemmen. Aanmelden bij de Consumentenbond met polissen van Allianz is niet meer mogelijk.