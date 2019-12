De Volksbank keert 250 miljoen uit aan Staat

De Volksbank is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Nederlandse staat. Die pompte eerder dik 2 miljard euro in de organisatie. Van dat geld heeft de Volksbank afgelopen jaren handig gebruikgemaakt. De kapitaalpositie is sterk en het rendement op eigen vermogen ligt al vóór op de doelstelling voor volgend jaar.

Ook na de kapitaaluitkering bevinden deze kapitaalratio’s zich boven de doelstellingen voor 2020, aldus de bank.