Crédit Agricole profiteert van zakenbankactiviteiten

De Franse bank wist in de meetperiode zijn baten bij de zakenbank met de helft op te voeren. Alle onderdelen van die tak deden goede zaken. Zo brachten activiteiten als handel in aandelen en obligaties meer geld in het laatje. Ook was er veel vraag naar advies en begeleiding bij financiële transacties als uitgiftes van effecten. Amundi, de vermogensbeheerder Crédit Agricole, had eveneens te maken met een opsteker. Het financiële concern kreeg meer opdrachten binnen om grote sommen geld te beleggen.

De betere prestaties bij de zakenbank en het vermogensbeheer hielpen Crédit Agricole aan een winst van een kleine 1,7 miljard euro. Dat was meer dan wat analisten hadden verwacht.