Leerprogramma stoomt werknemers mentaal klaar voor toekomst

Antropologie en toekomst denken vormen de basis voor het programma van Martijn Boomsma en Roanne van Voorst. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - Veel bedrijven bevinden zich midden in een transitie. Ze willen duurzamer, inclusiever of innovatiever opereren. „Werknemers moeten meeveranderen en dat gaat niet iedereen even makkelijk af”, vertelt ondernemer Martijn Boomsma, die hier samen met ’antropoloog van de toekomst’ Roanne van Voorst een leerprogramma voor ontwikkelde.