Concept-akkoord kabinet en zorg lekt uit: wijkverpleging 600 miljoen goedkoper

Door Klaartje Bax

De wijkverpleging moet het met bijna een vijfde minder doen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het mes gaat in de wijkverpleging en de huisartszorg. In een concept van het Integraal Zorgakkoord dat het kabinet met de hele sector wil sluiten, staat dat het budget voor de wijkzorg met €600 miljoen omlaag moet. Huisartsen moeten het met €80 miljoen minder doen, staat in het document, dat door De Telegraaf is ingezien.