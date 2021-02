Ondernemers teleurgesteld over winkelen op afspraak

Dat stellen zij in reactie op het nieuwe kabinetsbesluit. Contactberoepen en winkels kunnen onder voorwaarden vanaf 3 maart openen.

Vanaf die datum mogen winkeliers klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping, met een maximum van zes keer per uur.

„Als dit het is, twee mensen per tien minuten, dan hebben wij daar helemaal niets aan”, reageert een woordvoerster van de winkelketen Hema. „Ook voor klanten is dit een tegenvaller.”

Domper

VNO-NCW en MKB-Nederland zegt ’positief’ te zijn over de versoepelingen voor de contactberoepen en de winkels met ingang van 3 maart.

„Voor ondernemers in de andere gesloten sectoren is het echter een zware teleurstelling dat niet ook daar de eerste stappen naar heropening zijn gezet”, zo reageert de belangenvereniging.

„We hadden juist over de volle breedte die stap naar voren willen maken. Nu is er toch weer onderscheid gemaakt naar sectoren en kunnen bijvoorbeeld de sportscholen en de horeca nog steeds niets. Zonder integraal heropeningsplan is situatie voor ondernemers uitzichtloos.’

’Volstrekt onvoldoende’

Ook ondernemersvereniging ONL is teleurgesteld. Directeur Hans Biesheuvel: „Het is goed nieuws dat er een aantal versoepelingen is aangekondigd, maar voor veel ondernemers is dit volstrekt onvoldoende. Het geld is op en ondernemers willen gewoon weer open. Er moet 100% steun komen of veel meer zicht op versoepelingen.”

Eerder gaf Hema nog aan winkelen op afspraak toe te juichen. Ook noemde de warenhuisketen het een flinke verbetering ten opzichte van online bestellen en afhalen.

Toen ging Hema er nog vanuit dat er dan één klant per 20 vierkante meter in de winkel zou mogen zijn en dat die klanten dan wel een tijdslot zouden moeten boeken.

Ondanks de tegenvaller gaat Hema waarschijnlijk wel gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden. „Echt in de winkel zijn, is toch prettiger.”

Te beperkt

De warenhuisketen hoopt het toch makkelijker te maken voor klanten die in de winkel bedenken nog iets anders nodig te hebben, of ook ergens anders naar willen kijken. „Dat kan nu maar beperkt. Online winkelen is toch veel gerichter.”

Tijdens de persconferentie gaf premier Rutte aan nog met het grootwinkelbedrijf te praten over maatregelen voor die groep winkels. „We hopen dat daar iets uitkomt en dat kleinere winkels met deze maatregel al geholpen zijn”, aldus de zegsvrouw. „Ook voor ons is het goed als er een divers winkelaanbod blijft.”

Overigens komt de rookworst van HEMA volgende week sowieso weer beschikbaar. Die verkocht de warenhuisketen niet via zijn webwinkel en was dus ook niet via ’click and collect’ te bestellen. Daar werd bij verschillende winkels van de keten veel naar gevraagd. „Volgende week kan dat wel, maar als de winkels opengaan zullen we ook zorgen dat er genoeg rookworsten beschikbaar zijn.”