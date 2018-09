ECB zet geldkraan verder open

In oktober werden er in Amerika 271.000 nieuwe banen geschapen, een cijfer dat ver boven de 180.000 lag waar algemeen op werd gerekend. De werkloosheid daalde naar 5%, zo’n beetje rond de inschatting van de Fed voor een volledige werkgelegenheid.

En de cijfers over de loonontwikkeling moeten ook verwelkomd zijn door Yellen: de uurlonen stegen met 0,4%, wat neerkomt op een groei met 2,5% op jaarbasis. De Amerikaanse arbeidsmarkt levert dus een gestage banengroei en tegelijkertijd ook een bescheiden salarisgroei.

Renteverhoging nu zeker

Al met al zorgde dit voor een toegenomen verwachting van de markten dat er in december een renteverhoging komt, het percentage steeg van net 30% naar 70% na de verschijning van het banenrapport. En wij denken dat het percentage zelfs hoger zou moeten liggen, want tenzij er zich een wereldwijde meltdown zou voordoen, zijn wij er nu wel zeker van dat er in december een renteverhoging gaat komen.

Het Amerikaanse banenrapport heeft de tegenstelling aan beide zijden van de oceaan verder doen groeien, met name doordat het rapport verscheen nadat de Bank of England de voorgaande dag een verrassend 'duif-achtig' geluid liet horen en er bovendien teleurstellingen blijven komen over cijfers over de Duitse industrie.

Sell-off

Niet verrassend dus dat de dollar omhoog spoot tegenover alle belangrijke munten, met één opvallende uitzondering, de Braziliaanse real. Deze munt steeg afgelopen week met 2% en lijkt bezig om iets van de excessieve verkoopgolf van de afgelopen weken goed te maken.

VW-schandaal

In onze ogen is iedere twijfel weggenomen over de vraag of de ECB in december de monetaire steun zal uitbreiden na de publicatie afgelopen week van erg slechte cijfers over de industriële productie.

De Duitse cijfers over september lagen ver onder de verwachtingen, doordat zowel de industriële productie als de orderontvangst met respectievelijk 1,3% en 1,7% daalden. En dat is met name zorgelijk, omdat er in de cijfers over september nog geen effect zit van het VW-schandaal.

Extra druk op euro

Nogmaals, er ontslaat een groter gat tussen enerzijds de relatief positieve PMI-cijfers (die nog steeds consistent zijn met een groei van 2%) en de sombere reële productiecijfers. Wij denken niet dat de ECB zal wachten tot deze tweedeling uit zichzelf zal worden opgelost. Daarom verwacht ik een aanzienlijke uitbreiding en verlenging van het opkoopprogramma van staatsobligaties tijdens de ECB-vergadering van december, en dat zou weer leiden tot een extra druk op de koers van de euro.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.