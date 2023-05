Brandbrief hoogleraren: ’Trek wetsvoorstel nieuw pensioenstelsel in’

De stemming in de Tweede Kamer zou volgens de hoogleraren niet goed zijn aangenomen: daar had de behandeling van deze Wet toekomst pensioenen met twee derde van de stemmen moeten worden aangenomen en dat is (net) niet gebeurd.

Hoogleraar Paul Bovend’Eert van de Radboud Universiteit: „Een onderdeel van de nieuwe pensioenwet is een wijziging van de pensioenen van de Kamerleden. Want zij worden nu uitgezonderd, omdat ze niet meegaan met de algemene pensioenwet van politiek ambtenaren.”

Technische wijziging

De hoogleraar vertelt dat minister Schouten eerder stelde dat dat niet hoefde, omdat het een technische wijziging was. „Maar dat is niet zo. Het is een geldelijke voorziening, omdat het over pensioenen gaat van de Tweede Kamerleden. Het is een onderdeel van het hele wetsvoorstel, dat kan je niet afsplitsen.”

Volgens Bovend’Eert maakt de Grondwet geen onderscheid tussen technische of niet-technische veranderingen. „Elke geldelijke verandering moet met een twee derde aan stemmen worden aangenomen. Ook de wijziging dat deze Kamerleden nu niet meegaan met de rest van de ambtenaren.” Als je dat uitgangspunt niet volgt, dan kun je die grondwetsbepaling gemakkelijk uithollen, zegt hij. „En de grondwet opzij zetten door te roepen dat dit is een technische aanpassing is.”

Bijzondere uitzondering

Daarnaast noemt Bovend’Eert het bijzonder, dat de Tweede Kamerleden nu niet meegaan met de andere ambtenaren. „Dat doen ze altijd wel. De wet koppelt deze Kamerleden gewoon aan overheidspersoneel. Maar nu houden Kamerleden het pensioen zoals het gold, om in de toekomst nog wel aangepast te worden waarschijnlijk, maar niet nu.”

Stoppen behandeling

De drie hoogleraren geven het advies nu met de behandeling in de Eerste Kamer te stoppen en dit voorstel in te trekken en een nieuw wetsvoorstel gereed te maken. Waarom op dit moment? „De Kamerleden van SP en 50plus hebben deze week deze kwestie aangekaart dat de minister het slechts een technische aanpassing vond. De Tweede Kamer heeft dit niet gezien, de Raad van State ook niet. Maar het is een staatsrechtelijke advies en dat moet wel kloppen.”

Hoopt op intrekken

Bovend’Eert hoopt dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken, en deze uitzondering voor Tweede Kamerleden eruit wordt gehaald. „Dan kunnen ze die met een gewone meerderheid aannemen. Ik ben geen pensioendeskundige, maar het parlement moet de grondwet respecteren en in acht nemen. Geen beslissingen nemen die in strijd zijn met grondwet. De oplossing nu is pas op de plaats maken.”