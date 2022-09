Een op de vijf zorgmedewerkers heeft altijd hoofdpijn

Tegelijkertijd ervaren zij de werkdruk vergeleken met vorig jaar op z’n hoogst en verwachten zij dat deze komend kwartaal flink toeneemt. Dit laat mentaal en fysiek zijn sporen na bij medewerkers. Ook gaat de werkdruk ten koste van hun werkplezier.

Hoofdpijn is de meest voorkomende stressklacht onder de medewerkers. Een derde heeft een paar keer per maand last van hoofdpijn en een op de vijf vaak tot altijd. Bij maar liefst 94% heeft hoofdpijn invloed op hun werkvermogen.

Volgens Anouk ten Arve, programmamanager gezond werken bij Stichting IZZ, bleek uit eerder onderzoek al dat de noodzaak om de werkdruk te verlagen groot is. „We weten dat op dit moment 1 op de 6 zorgmedewerkers emotioneel is uitgeput. 8 % hiervan heeft hiervoor extra psychische ondersteuning nodig. De vraag naar psychische zorg is vergeleken met 2020 met 29% gestegen en zal zonder aanpak van de werkdruk niet dalen.”

Net na de vakantie

De recente zomervakantieperiode heeft onvoldoende bijgedragen aan verlichting van de werkdruk, zo blijkt uit het nieuwe onderzoek. Ondanks deze rustiger vakantietijd, voelt de helft van de zorg- en welzijnsmedewerkers zich mentaal niet fitter. Zelfs tijdens de vakantie maakte ongeveer de helft zich zorgen over de werkdruk en zag er tegenop weer aan het werk te gaan. Een kwart vond de terugkeer naar het werk vooral door de werkdruk tegenvallen en meer dan de helft is alweer toe aan vakantie.

Volgens Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO, moeten werkgevers meer aandacht hebben voor het welzijn van hun medewerkers. „Ga in gesprek met medewerkers in het team over wat op werkgebied leidt tot minder werkdruk en -stress en daarmee tot minder klachten, zoals uitputting en hoofdpijn. Denk aan een betere werk-privebalans door zelfroostering, ondersteuning van een coach en meer ontspanningsmomenten op een werkdag.”

Aan de bel trekken

Volgens Davelaar is het daarnaast belangrijk dat medewerkers zelf aan de bel trekken bij hun werkgever door bij te hoge werkdruk en mentale of fysieke klachten om hulp te vragen. „Veel medewerkers doen dit niet omdat ze zich onveilig voelen, denken dat het niet helpt, of durven het niet. Hierdoor weten werkgevers vaak niet dat dit speelt of pas als het te laat is en medewerkers ziek thuis zijn. Door hier toch tijdig met elkaar over te praten, kunnen zij samen kijken naar wat er nodig is om het welzijn te verbeteren.”