’Sterkste krimp in de sector’ Apple ziet computerverkoop met 40 procent inzakken

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

De Apple store in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De verkoop van Applecomputers nam in het eerste kwartaal met 40% af, zo laten berekeningen van marktonderzoeker IDC zien. Dat is zo’n 4,1 miljoen computers minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Apple laat hiermee de sterkste krimp in de sector zien, al kampen ook andere computerfabrikanten met overtollige voorraden en een dalende vraag.