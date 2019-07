Kooplust klanten goed voor American Express

De omzet van American Express steeg met 8 procent tot 10,8 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 1,8 miljard dollar, een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Topman Steve Squeri herhaalde de al eerder uitgesproken verwachting dat de omzet in heel 2019 tussen de 8 en 10 procent toeneemt. Ook gaat het bedrijf meer dividend betalen aan de aandeelhouders. Zij kregen 39 cent per aandeel, maar vanaf het lopende kwartaal wordt dat 43 cent per aandeel.