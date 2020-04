Italiaanse minister Gualtieri tegenpool van Hoekstra

De linkse intellectueel Roberto Gualtieri is voorstander van een verenigd Europa. Ⓒ EPA

ROME - Twee tegenpolen lijken minister Wopke Hoekstra en zijn Italiaanse rivaal Roberto Gualtieri. Hoekstra was praeses bij de Leidse studentenvereniging Minerva en werkte voor McKinsey en Shell. Gualtieri speelt graag gitaar, was als student actief in de communistische partij en heeft een grote voorliefde voor Brussel en de Europese Unie.