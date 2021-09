Premium Het beste van De Telegraaf

’Rust op aandelenmarkten voorbij’

Door Johan Wiering

De beurshandel verliep de afgelopen week hectisch.

De afgelopen week waren er grote schommelingen op de aandelenmarkten, zoals gebruikelijk in deze periode van het jaar. Beleggers reageerden heftig op berichten over de in zwaar weer verkerende Chinese projectontwikkelaar Evergrande. De hints van de Fed dat de steunmaatregelen snel afgebouwd gaan worden, vielen in goede aarde. Maar deze brengen wel het risico van een snelle stijging van de obligatierentes met zich mee.