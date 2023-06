Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag ’Bijna hele jaarwinst verdampt door ceo-fraude’

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

De meeste mensen zouden inmiddels niet meer in het welbekende mailtje van de Nigeriaanse prins trappen die een fortuin geërfd heeft en dit tijdelijk op jouw rekening wil stallen. Maar digitale snoodaards worden in de loop van de tijd steeds slimmer met het bespelen van slachtoffers via valse e-mails. Een voorbeeld daarvan kent Cees Maat (37) maar al te goed. Hij is managing director van payrollbedrijf The Payingit Group.