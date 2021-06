Australische wijnboeren in nood door torenhoge Chinese heffing

Volgens de Australische minister van handel Dan Tehan daalde de export van Australische wijn naar China van 1,1 miljard Australische dollar (€693 miljoen), tot slechts 20 miljoen Australische dollar (€13 miljoen). De importheffingen lopen volgens Tehan op tot 218%.

China was normaal goed voor een derde van de Australische wijnexport, die vorig jaar bijna 3 miljard Australische dollar groot was. Nederland ontving voor 40 miljoen Australische dollar (€26 miljoen) aan wijnen. Door de bijna-boycot zitten Australische wijnhuizen met grote voorraden en dreigen ook honderden wijnboeren in financiële problemen gekomen.

Huawei

Sinds Australië in 2018 besloot het Chinese bedrijf Huawei te weren bij de aanleg van het 5G-netwerk begon de relatie te verzuren. Dat Australië vorig jaar opriep tot een onderzoek naar de herkomst van het coronavirus en daarbij hintte naar de mogelijkheid dat dit uit een onderzoekslab in Wuhan zou kunnen zijn ontsnapt, zette in Peking meer kwaad bloed.

De afgelopen jaren heeft China importheffingen ingesteld op een reeks Australische producten als kolen, rundvlees, kreeft en gerst. Voor die laatste heffingen heeft Australië ook al een klacht tegen China neergelegd bij de WTO. De importheffing op wijn werd in maart officieel, maar gold feitelijk al maanden eerder.

China stelt formeel dat de heffingen zijn ingesteld omdat Australische wijnproducenten aan dumping deden. Hun wijn zou gesubsidieerd zijn en onder de marktprijs worden verkocht.