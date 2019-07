Beperkte winst AEX onder druk van ING

Rond vier uur noteerde de AEX-index 0,1% hoger op 572,37 na bij de start intraday het jaarrecord te hebben aangescherpt naar 575,97 punten. De AMX ging 0,3% vooruit naar 808,59 punten.

Eders in Europa lieten de beurzen ook kleine plussen zien. Parijs en Frankfurt wonnen beide 0,2%. Brussel had de wind flink in de rug met een plus van 1,1%.

Het optimisme bij beleggers vanaf de start van de handel werd al snel getemperd doordat de kans op een renteverlaging met 50 basispunten bij het komende besluit van de Federal Reserve (Fed) waar de Amerikaanse centrale bankier John Williams gisteravond op hintte niet zo groot wordt geacht, stelt Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank. „Wij houden er rekening mee dat de rente met 25 basispunten wordt verlaagd en mogelijk later dit jaar nog een keer.” Wall Street liet bij de start kleine plussen zien.

De ECB gaf vorige maand al aan de economie te gaan stimuleren als er meer tegenwind komt. Komende donderdag vergadert de centrale bank over de rente. „Maar ik denk dat de ECB eventuele stimuleringsmaatregelen over het zomerreces heen gaat tillen. Volgende week hoeven we waarschijnlijk weinig te verwachten vanuit Frankfurt”, aldus Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV. Mevissen verwacht eveneens dat de ECB het bij woorden zal laten bij het komende rentebesluit.

Verder komt er vanaf volgende week een grote stroom aan kwartaalcijfers naar buiten. „Beleggers hebben in de voorbije weken geen krimp gegeven ondanks winstwaarschuwingen van een aantal grote bedrijven. Het is afwachten hoe er gereageerd gaat worden als de harde cijfers bekend worden gemaakt.”

In Japan ging de Nikkei-index vanochtend met een plus van 2% de week uit. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting met lichte winsten.

Na het nieuws dat Amerika een Iraanse drone heeft neergehaald gingen de olieprijzen omhoog. Brentolie werd 2% duurder op $63,14 per vat.

Hoofdrol Galapagos

In de AEX stal Galapagos de show met een koerssprong van 7,4%. Grootaandeelhouder Van Herk Investments breidde zijn belang in het biotechnologieconcern uit naar 10,6%. KBC heeft verder het koersdoel fors opgetrokken met €50 naar €195 onder handhaving van het koopadvies. Galapagos zat eerder deze week ook al fors in de lift na een miljardendeal met branchegenoot Gilead.

IMCD viel eveneens in de smaak en werd door beleggers 3,8% hoger gezet. Analisten van Kepler Cheuvreux schroefden hun aanbeveling voor de chemicaliëndistributeur op naar kopen. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,7%) profiteerde van de hogere olieprijs.

Heineken pluste 0,7% gesteund door het enthousiasme rond de Belgische branchegenoot AB InBev. Randstad (+1,8%) werd geholpen door de goed ontvangen resultaten van de Amerikaanse concurrent Manpower

Aan de andere kant behoorde ASR bij de grotere dalers en moest 1,1% afstaan. De verzekeraar kondigde aan het onderdeel voor levensverzekeringen van het zorgcollectief VvAA over te nemen. Bankconcern ING keek tegen een verlies van 1,8% aan. Philips dat maandag de boeken open doet, gleed 0,9% weg.

Bij de middelgrote fondsen zat chiptoeleverancier Besi in de voorhoede met een plus van 3%. TomTom maakte ook een mooi ritje omhoog en klom 2,5%. Roestvrijstaalfabrikant Aperam koerste 1,7% hoger.

GrandVision steeg 0,3%. Het miljardenbod op de brillenverkoper kan mogelijk mededingingsproblemen opleveren.

Smallcapfonds Accell dikte 1% aan. De fietsenfabrikant zag de omzet op zijn belangrijkste markten in het eerste halfjaar flink groeien, dankzij de toegenomen vraag naar elektrische fietsen.

Amsterdam Commodities zag de koers flink aantrekken en won 6,6%. De thee-, specerijen- en notenhandelaar wist de marges in de eerste jaarhelft wat op te krikken en sprak van een ’lichte verbetering’ van de marktomstandigheden.

Wessanen noteerde 0,3% lager. Het natuurvoedingsbedrijf behaalde in de eerste helft van dit jaar een hogere winst, op een iets lagere omzet. Het consortium onder leiding van investeerder PAI Partners lanceerde vorige week nog een bod op alle aandelen Wessanen.

Lokaal fonds Beter Bed zat enorm in de lift met een koerssprong van maar liefst 18,7%. Beleggers reageerden opgelucht dat de beddenverkoper een lening van € 7 miljoen van drie grote aandeelhouders krijgt en nieuwe convenanten met de banken heeft afgesproken.

