Hoofdrol Beter Bed; Galapagos zet opmars voort

De AEX-index noteerde rond tien uur 0,7% in de plus op 575,63 punten. Daarmee kwam de piek van eind juli 2018 op 576,24 punten dicht in het vizier. De Midkap-index ging 0,5% vooruit naar 809,45 punten.

Elders in Europa kleurden de borden eveneens groen. Frankfurt en Parijs wonnen 0,5% respectievelijk 0,7%.

Uitspraken van Fed-baas John Williams van New York, die gisteravond liet weten dat de Federal Reserve snel tot actie moet overgaan als de economie in problemen zou raken, gaf voeding aan de hoop bij beleggers dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) later deze maand de rente zal verlagen. In Japan ging de Nikkei-index vanochtend in reactie met een plus van 2% de week uit. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een hogere opening.

Na het nieuws dat Amerika een Iraanse drone heeft neergehaald gingen de olieprijzen omhoog. Brentolie werd 1,5% duurder op bijna $63 per vat.

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX zette ASML de opmars van eerder deze week na goede resultaten onverminderd voort en kreeg er nog eens 1,2% bij. Galapagos dat begin deze week in zeer goede doen was na een megadeal met partner Gilead, had opnieuw een goede dag. De koers van het biotechfonds steeg 3,8% naar een piek van €159,85.

IMCD werd 3% hoger gezet. Analisten van Kepler Cheuvreux schroefden hun aanbeveling voor de chemicaliëndistributeur op naar kopen.

Aan de andere kant was ASR een negatieve uitzondering en moest 1% afstaan. De verzekeraar kondigde aan het onderdeel voor levensverzekeringen van het zorgcollectief VvAA over te nemen.

Bij de middelgrote fondsen zat Besi in de voorhoede met een plus van 3%. Aperam koerste 1,9% hoger.

AScX-aandeel Accell dikte 3,1% aan. De fietsenfabrikant zag de omzet op zijn belangrijkste markten in het eerste halfjaar flink groeien, dankzij de toegenomen vraag naar elektrische fietsen.

Lokaal fonds Beter Bed zat enorm in de lift met een koerssprong van maar liefst 25%. Beleggers reageerden opgelucht dat de beddenverkoper voor het einde van dit jaar deels of volledig uit zijn Duitse winkelketen Matratzen Concord zal stappen. Daarnaast krijgt Beter Bed een lening van € 7 miljoen van drie grote aandeelhouders.

