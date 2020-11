Galapagos duikt in verlies, fors lagere omzet

Dat komt doordat Galapagos vorig jaar juist flink hogere resultaten in de boeken zette, als gevolg van de tienjarige onderzoeks- en ontwikkelingsdeal die het bedrijf had gesloten met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences.

De omzet bedroeg 368,6 miljoen euro, vergeleken met 752,5 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2019, toen werd geprofiteerd van de betaling van 667 miljoen euro van Gilead. Het nettoverlies was 247,6 miljoen euro, tegen een plus van 265,3 miljoen euro een jaar eerder. Galapagos handhaafte zijn verwachting voor een cash burn in 2020 van 490 miljoen tot 520 miljoen euro.

Galapagos kwam afgelopen kwartaal zowel met gunstige als tegenvallende voortgangsberichten. Beleggers schrokken in augustus bijvoorbeeld van het nieuws dat het middel filgotinib van de biotechnoloog nog niet klaar was voor goedkeuring in de huidige vorm in de Verenigde Staten.

Dat had de Amerikaanse waakhond FDA aan Galapagos-partner Gilead gemeld. Bij goedkeuring van het medicijn zou Galapagos een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.

Onlangs werd bekend dat het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) zich inmiddels buigt over de vergunningsaanvraag voor filgotinib voor de behandeling van matig tot ernstige colitis ulcerosa, een chronische ontsteking aan de darmen.