'Resultaten Vopak volgens verwachting'

Vopak gaat voor het vierde kwartaal uit van een brutowinst in lijn met de 194 miljoen euro die in de voorgaande periode werd geboekt. Dat lijkt er volgens Mulder op te wijzen dat het bedrijf geen verdere erosie van de resultaten voorziet. De verwachting was een verdere verslechtering in 2016, aldus de marktvorser.

Zijn collega Michel Aupers van Rabobank ziet evenmin verrassingen in de cijfers, maar noemt het positief dat Vopak een duidelijkere prognose voor dit jaar heeft afgegeven. Hij voorspelt wel dat de marktontwikkelingen in Azië nog een half tot anderhalf jaar voor onzekerheid blijven zorgen.

Lichte kant

ING noemde de resultaten aan de lichte kant. Volgens analist Quirijn Mulder komt dat doordat de effecten van desinvesteringen groter waren dan verwacht. De vooruitzichten stroken wel met wat ING had verwacht.

Kepler Cheuvreux heeft een reduce-advies voor Vopak met een koersdoel van 34 euro. ING hanteert bij een richtprijs van 37,50 euro een hold-aanbeveling. Rabobank is met een koopadvies en een koersdoel van 46 euro aanzienlijk positiever. Het aandeel koerste vrijdagochtend 4,7 procent hoger op 39,52 euro in een licht hogere AEX.