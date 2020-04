Trump haalt uit naar om coronasteun vragende staten

In een Twitter-bericht benadrukte Trump open te staan om met iedereen in discussie te gaan over het geven van steun maar geen boodschap te hebben aan ’slecht geleide’ Amerikaanse staten die zelf om coronahulp vragen.

Vooral de staat Illinois waar een Democratische gouverneur aan het roer staat, kreeg er van langs van Trump.

Langzamerhand maken Amerikaanse staten zich op om de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te gaan versoepelen. Door de coronacrisis zijn meer dan 25 miljoen werknemers in de VS op straat komen te staan.