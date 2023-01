Premium Het beste van De Telegraaf

Dochter ’s werelds rijkste man krijgt hoogste baan bij ’lievelingsmerk’ van haar vader

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Bernard Arnault en dochter Delphine Arnault Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Hij is nog maar net de rijkste man op aarde, maar de 73-jarige Bernard Arnault is nu al bezig zijn nalatenschap - huidige waarde $178 miljard - goed te regelen. Nieuwste stap in dat proces: dochter Delphine (47) komt aan het hoofd van modehuis Dior te staan, het deel van familiebedrijf LVMH dat Arnault senior naar verluidt het meest na aan het hart ligt.