Voorwaardelijke celstraf voor oud-topman Audi in dieselschandaal

Het vonnis was in overeenstemming met een overeenkomst die vorige maand al was beklonken. Stadler bekende toen dat hij de verkoop van voertuigen die mogelijk waren uitgerust met manipulerende software niet snel genoeg had beëindigd, zelfs nadat de zwendel met emissies in 2015 openbaar werd.

Stadler, die in 2018 werd gearresteerd, had jarenlang volgehouden onschuldig te zijn en beweerde zelf te zijn misleid door ingenieurs binnen het bedrijf over het gebruik van sjoemelsoftware. Met die software werden de metingen van de stikstofuitstoot van diesels misleid. Daarmee leken de diesels minder schadelijke stoffen uit te stoten dan ze werkelijk deden.

In mei had Stadler al schuld bekend voor zijn rol in het dieselschandaal. De rechtbank had Stadler in maart een voorwaardelijke celstraf in het vooruitzicht gesteld als hij een schuldbekentenis zou afleggen en een boete van 1,1 miljoen euro zou betalen.

Ook de twee medeverdachten, voormalig chef motorontwikkeling en later Porsche-bestuurslid Wolfgang Hatz en een ingenieur van Audi, kregen voorwaardelijke straffen wegens fraude. Hatz kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 400.000 euro. De ingenieur kreeg een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en een boete van 50.000 euro.

Het zijn de eerste strafrechtelijke uitspraken in Duitsland in het dieselschandaal dat in 2015 aan het licht kwam bij Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Later werd duidelijk dat ook bij andere autoconcerns sjoemelsoftware is gebruikt. Voormalig topman van Volkswagen Martin Winterkorn zou ook terecht moeten staan vanwege het schandaal, maar zijn zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege zijn slechte gezondheid.

Het schandaal heeft VW al zo'n 30 miljard euro gekost aan boetes, juridische kosten en schadevergoedingen aan autobezitters, voornamelijk in de Verenigde Staten. In Nederland hebben meerdere stichtingen ook zaken lopen tegen autofabrikanten. Car Claim, dat ook samenwerkt met de Consumentenbond, wist vorig jaar al een Nederlandse rechter te overtuigen dat kopers van sjoemeldiesels van VW recht hebben op compensatie. Maar de fabrikant tekende beroep aan.