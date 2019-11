GrandVision voorzichtiger over winst

In het derde kwartaal gingen de opbrengsten en de winst wel omhoog. Zowel de bestaande winkels als nieuwe aankopen droegen daar aan bij. De Nederlandse tak herstelde zich volgens GrandVision goed na een jaar vol bestuurswisselingen. In het Verenigd Koninkrijk had de onderneming juist last van minder klanten, met name in september.

De omzet in de verslagperiode bedroeg iets meer dan 1 miljard euro. Dat was een stijging van 10,1 procent. De vergelijkbare winkelverkopen, dus de omzet behaald door winkels die al langer dan een jaar open zijn, gingen met 4 procent omhoog. Het aangepaste operationele resultaat (ebitda) bedroeg 132 miljoen euro tegen 118 miljoen euro een jaar eerder.

"Nederlandse verkopen deden het wel goed"

Dit vindt DFT-verslaggever Harry van Gelder

„Grandvision ( Pearl, Eye Wish, Charlie temple) stelt het bedrijfsresultaat naar beneden bij dit jaar. In het tweede kwartaal werd nog gerekend op een groei van minimaal 5%. Het bedrijf heeft last van ‘operationele uitdagingen in de kernmarkten’. Opmerkelijk is dat de Nederlandse verkopen het wel goed deden. En dat het nog twee jaar duurt voor Grand Vision, dat overgenomen is door EssilorLuxxotica, van de beurs verdwijnt.’’

GrandVision wordt overgenomen door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica, maar is nog steeds genoteerd aan de Amsterdamse beurs. EssilorLuxottica, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt een belang van 76,72 procent van de aandelen in GrandVision over van investeerder HAL, zo werd in de zomer bekend. Die miljardendeal moet binnen één tot twee jaar rond zijn.