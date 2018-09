KPN vergroot mogelijkheden Internet of Things

Het netwerk is actief in Rotterdam en Den Haag en wordt in de loop van volgend jaar naar heel Nederland uitgebreid. KPN verwacht dat het netwerk kan dienen als ,,vliegwiel'' voor de verwachte verdere groei van het Internet of Things, waarbij miljoenen apparaten kunnen worden verbonden met het internet.

Het LoRa-netwerk is complementair aan de bestaande netwerken. Het biedt gebruikers het voordeel van een goedkope verbinding, die weinig energie verbruikt. Dat is passend voor veel apparaten, die slechts een klein berichtje hoeven te versturen naar gebruikers. KPN gebruikte daarbij het voorbeeld van vuilcontainers die een signaal geven als ze vol zijn.