Premium Het beste van De Telegraaf

Column: bij beursdip is niets doen lastig voor beleggers

Door Janneke Willemse Kopieer naar clipboard

Tijdens de coronacrash in 2020 bleek bijkopen de beste keuze voor beleggers. Ⓒ ANP/HH

Het gaat op z’n zachtst gezegd even niet zo goed met mijn beleggingen. Pas geleden schreef ik nog opgewekt dat mijn rendement over 2021 was uitgekomen op 30% (inclusief kosten), maar in 2022 is daarvan alweer een groot deel verdampt. De AEX-index verloor 4%, maar mijn eigen beleggingsportefeuille maakte een smak van 10,5%: ik werd in drie weken zo’n €8000 armer.