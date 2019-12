Shell favoriet bij beleggers

Op deze ranglijst staan bankconcern ING en verzekeraar Aegon op plek twee en drie. Telecombedrijf KPN en bouwer BAM completeren de top 5.

Grootste stijger

Dit jaar is Takeaway.com de grootste stijger op de ranglijst. Het maaltijdenbestelbedrijf klimt van plek 194 naar 106. Ook kunstmestfabrikant OCI is in trek bij beleggers, getuige de stijging van plek 137 naar 63.

De hoogste nieuwe binnenkomer in de Beleggers Top 200 van BinckBank is groothandelsbedrijf B&S Group met een 82e plek. Technologie-investeerder Prosus debuteert op de 98e plek.