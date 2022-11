Kopen op afbetaling achtervolgt 19-jarige zes jaar later nog

In 2016 sloot de man een overeenkomst af voor het gespreid betalen van zijn aankoop van €440. Het maandbedrag was €9. Deze overeenkomst werd geregistreerd bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR. Nadat de man verzuimt te betalen, krijgt hij in juni 2017 een speciale code achter zijn naam. Als hij in november alsnog betaalt, wordt de code vervangen door een speciale herstelcode.

Openstaande vordering

In 2018 ontstaan opnieuw betalingsachterstanden en eist de kredietverstrekker - inmiddels Arrow - het volledig openstaande bedrag op. Omdat de man inmiddels het ouderlijk huis heeft verlaten en de post van zijn moeder naar een bewindvoerder is gestuurd, komt hij pas in 2020 achter de betalingsachterstand. Hij betaalt de openstaande vordering dan meteen. Na betaling laat Arrow 1 juli 2020 als einddatum in het CKI plaatsen. Dat betekent dat de negatieve registratie nog tot 1 juli 2025 blijft staan.

Huis voor zoontje

En dat terwijl de voormalige wanbetaler sinds 2019 een goedlopend bedrijf heeft. En hij graag een geschikte woning wil kopen voor zichzelf en zijn zoontje – met wie hij nu in een huis woont met gedeelde voorzieningen. Door de negatieve registratie kan hij geen hypotheek afsluiten. De man vraagt Arrow de negatieve registratie te verwijderen, maar die wil dat niet. Daarop stapt de man naar klachteninstituut Kifid. Dat oordeelt dat de belangen van de man hier zwaarder wegen. De negatieve registratie wordt geschrapt.