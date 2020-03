Staalmaker Aperam zet mes in Europese productie

Het zal een paar dagen duren voordat die maatregelen zijn doorgevoerd bij de op vijf na grootste roestvrijstaalproducent met €4,7 miljard omzet. Het levert 2,5 miljoen gewalst staal per jaar.

Door strenge hygiënemaatregelen die veel landen hebben ingesteld, is het op sommige plaatsen onmogelijk geworden om nog langer te blijven produceren. Topman Timoteo di Maulo van Aperam zegt dat het in het belang van de veiligheid van zijn werknemers en klanten is om nu de ’aanvullende maatregelen’ te nemen. Doordat sommige grenzen zijn gesloten ligt bovendien de aanvoer van grondstoffen naar de fabrieken stil.

Aperam heeft fabrieken in België en in Frankrijk. Aperam is een grote toeleverancier aan de luchtvaart- en autoindustrie, zijn staal zit ook in cateringbedrijven en het levert aan makers van huishoudelijke apparatuur.

Zijn service centers blijven wel actief, aldus Di Maulo donderdagochtend.

Bekijk ook: Winst Aperam daalt in zwakkere staalmarkt