Pluimveesector ziet omzet instorten

Slachterijen verkopen nog maar 20% van hun normale volume. Ⓒ ANP

Pluimveeslachterijen dreigen heel snel om te vallen. De verkoop van kip en eend is volledig ingestort. De slacht van eenden ligt nagenoeg stil en de prijs van kippenvlees is in een week tijd een derde gedaald. De pluimveewerkende industrie roept de overheid op om de import van pluimveevlees uit landen buiten de EU per direct te verbieden.