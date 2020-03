Vooral Chinezen dol op speelgoed van Lego

De omzet van Lego steeg met 6 procent naar omgerekend 5,2 miljard euro. Europa’s grootste speelgoedmaker zag de winst met 3 procent toenemen tot 1,1 miljard euro. De groei is te danken aan hogere verkoopcijfers in West-Europa en Noord- en Zuid-Amerika. In China was sprake van een „sterke groei” van meer dan 10 procent.

Lego verwacht dat de groei dit jaar wereldwijd niet boven de 10 procent uitkomt. China is voor Lego de voornaamste groeimarkt. Het bedrijf heeft in het land 140 winkels en is van plan het winkelbestand dit jaar met nog eens tachtig filialen uit te breiden. Over de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus deed Lego geen mededelingen.

Thomas Kirk Kristiansen is de opvolger van Jorgen Vig Knudstrop, waardoor nu weer een familielid van de oprichters formeel aan het roer staat van de onderneming. Kudstrop hielp het bedrijf vanaf 2010 aan stormachtige groei na tegenvallende jaren. Ook werd Lego onder zijn leiding het meest winstgevende speelgoedmerk ter wereld.