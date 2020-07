AEX onderuit door economische zorgen

De AEX stond om tien over vier 3,2% lager op 545,9 punten. De AMX daalde 2,2% naar 757 punten.

Elders in Europa verloor de Britse FTSE 100 2,9%, de Duitse DAX raakte 4% achterop, de Franse CAC 40 zakte 2,5%.

De verliezen in de VS waren iets minder groot. Na drie kwartier handel stond de Dow Jones-index 1,8% en de Nasdaq-index 0,8% lager.

Zorgen over de Amerikaanse economie stonden aan de basis van de stevige verliezen, hoewel het krimpcijfer van 32,9% in het tweede kwartaal iets minder slecht was dan gevreesd.

Macro-econoom Stefan Koopman van Rabobank ziet hierin wel een bevestiging dat het slecht gaat met de Amerikaanse economie en hij voorziet ook geen krachtig herstel. „Het huidige steunpakket in de VS loopt vrijdag af en het nieuwe wordt naar verwachting minder genereus. Wij houden rekening met een W-vormig herstel, waarbij na de schokgolf van de pandemie een langdurige economische recessie volgt.”

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon) toont zich iets minder somber. Hij schrijft de koersverliezen van vandaag vooral toe aan het ontbreken van nieuwe impulsen. „We hebben al heel veel goed nieuws gehad, met onder meer het optuigen van het EU-herstelfonds en extra ingrepen door centrale banken. Beleggers hadden waarschijnlijk ook iets meer verwacht van de Fed gisteravond. De dieper dan verwachte krimp van 10,1% van de Duitse economie in het tweede kwartaal viel ook slecht.”

Unibail en Pharming onderuit

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 8,3% onderaan in reactie op tegenvallende halfjaarcijfers. Degroof Petercam noemt de situatie in Continentaal Europa beheersbaar, mede vanwege de geringe blootstelling aan warenhuizen’, maar die in de VS en het VK gecompliceerder dan ooit. De zakenbank taxeert de jaarwinst per aandeel op €8,70 en heeft het koersdoel verlaagd tot €80 maar het koopadvies gehandhaafd.

Royal Dutch Shell verloor 5,5%, na de publicatie van het grootste kwartaalverlies ooit vanwege afboekingen. Analisten waren wel te spreken over het handelsresultaat.

Bij ABN Amro (-4,7%) blijkt de fiscale opsporingsdienst FIOD bezig met verhoor van de voltallige raad van bestuur in het lopende witwasonderzoek.

De overige financiële instellingen hadden het ook zwaar met minnen voor Aegon, ING en ASR van respectievelijk 5,1%, 4,8% en 4,7%.

ArcelorMittal leverde 4,6% in. De staalmaker meldde bij de publicatie van zijn volgens analisten meevallende kwartaalresultaat voorzichtige tekenen van herstel te zien.

Bij de middelgrote fondsen gleed Pharming 6,7% weg, in reactie op de stevige omzetdaling in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. De biofarmaceut wijt dit vooral aan voorraadopbouw in maart in anticipatie op de coronapandemie.

Financieel dienstverlener Intertrust verloor 1,2%. Afgezien van de afboeking op de activiteiten in Jersey noemt ING de gepubliceerde halfjaarresultaten in lijn met de verwachting.

De in de AScX-index opgenomen automatiseerder Ordina won 3,1%, na de publicatie van een forse winstgroei in het eerste halfjaar. Vastned hield het verlies tot 1% beperkt, omdat zijn halfjaarcijfers minder slecht waren dan sommige analisten vreesden.

