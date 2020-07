AEX zakt verder na cijfers VS

De AEX stond iets voor drie uur 2,3% lager op 551,3 punten. De AMX daalde 1,7% naar 761 punten.

Elders in Europa verloor de Britse FTSE 100 1,9%, de Duitse DAX raakte 2,7% achterop, de Franse CAC 40 zakte 1,5%.

Bekijk ook: Slagveld onder luxemerken door coronacrisis

Om half drie werd bekend dat de economie van de VS in het tweede kwartaal met een ongekende 32,9% is gekrompen. Dat is echter wel minder dan de 35% waarvoor werd gevreesd. Daar staat wel een lichte toename van het aantal werkloosheidsaanvragen in de afgelopen week tegenover.

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon) schrijft de koersverliezen vooral toe aan het ontbreken van nieuwe impulsen. „We hebben al heel veel goed nieuws gehad, met onder meer het optuigen van het EU-herstelfonds en extra ingrepen door centrale banken. Beleggers hadden waarschijnlijk ook iets meer verwacht van de Fed gisteravond. De dieper dan verwachte krimp van 10,1% van de Duitse economie in het tweede kwartaal viel ook slecht.”

Van den Heuvel verwacht dat de beurzen de komende weken zullen blijven kwakkelen. „Ik denk dat de VS binnenkort met een vervanging komt voor de vrijdag aflopende stimuleringsmaatregelen, wat een impuls kan geven. Wat mij wel opvalt is dat Amerikaanse collega’s erg voorzichtig zijn geworden over hun economie, vanwege de impact van de coronacrisis.”

Bij Europese beursgenoteerde bedrijven tekende zich een verdeeld beeld af. Renault meldde dieprode omzetcijfers. Airbus, de grootste Europese vliegtuigbouwer, meldde een 55% afname van de omzet tot €8,32 miljard. Zakenbank Credit Suisse gaf 11% meer omzet over het tweede kwartaal.

EU en China botsen over Hongkong

Spanningen tussen China en de Europa Unie nemen toe, nadat Peking de EU opriep zich „niet te bemoeien” met Hongkong. Brussel had zijn zorgen geuit over arrestaties van vier demonstranten in Hongkong volgens de omstreden nieuwe veiligheidswet.

’s Werelds grootste chipproducent Samsung meldde een forse omzet- en winstgroei over het tweede kwartaal. Het ziet ’geleidelijk herstel’ in de vraag naar consumentenelektronica.

In New York ging technologiebeurs Nasdaq woensdagavond 1,2% vooruit in reactie op een hoorzitting in het Congres met bestuurders van Apple, Amazon, Facebook en Google over mogelijk misbruik van hun grote marktpositie. President Trump dreigde met presidentiële decreten hun macht in te tomen.

Beurzen in New York openen volgens de futures om half vier ongeveer 1% lager.

Unibail en Pharming onderuit

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 5,7% onderaan in reactie op tegenvallende halfjaarcijfers. Degroof Petercam noemt de situatie in Continentaal Europa beheersbaar, mede vanwege de geringe blootstelling aan warenhuizen’, maar die in de VS en het VK gecompliceerder dan ooit. De zakenbank taxeert de jaarwinst per aandeel op €8,70 en heeft het koersdoel verlaagd tot €80 maar het koopadvies gehandhaafd.

Bij ABN Amro (-2,7%) blijkt de fiscale opsporingsdienst FIOD bezig met verhoor van de voltallige raad van bestuur in het lopende witwasonderzoek.

De overige financiële instellingen hadden het ook zwaar met minnen voor Aegon, ING en ASR van respectievelijk 3,7%, 3,5% en 3,4%.

Bekijk ook: Top ABN verhoord in onderzoek

Royal Dutch Shell verloor 2,1%, na de publicatie van het grootste kwartaalverlies ooit vanwege afboekingen. Analisten waren wel te spreken over het handelsresultaat.

ArcelorMittal leverde 1,6% in. De staalmaker meldde bij de publicatie van zijn meevallende kwartaalresultaat ook voorzichtige tekenen van herstel te zien.

Bij de middelgrote fondsen gleed Pharming 7,7% weg, in reactie op de stevige omzetdaling in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. De biofarmaceut wijt dit vooral aan voorraadopbouw in maart in anticipatie op de coronapandemie.

Financieel dienstverlener Intertrust verloor 0,2%. Afgezien van de afboeking op de activiteiten in Jersey noemt ING de gepubliceerde halfjaarresultaten in lijn met de verwachting.

De in de AScX-index opgenomen automatiseerder Ordina won 2,1%, na de publicatie van een forse winstgroei in het eerste halfjaar. Vastned hield het verlies tot 0,4% beperkt, omdat zijn halfjaarcijfers minder slecht waren dan sommige analisten vreesden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws via de mail ontvangen? Schrijf je nu gratis in voor onze nieuwsbrief.