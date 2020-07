Verliezen Damrak lopen op, Shell zakt weg

Verlies in de AEX-index liep rond 11 uur op tot 1,8% bij 554,1 punten, na 0,4% winst woensdag. De AMX koerst 1,5% lager bij 762,8 punten.

Elders in Europa verloor de Britse FTSE 100 1,5%, de Duitse DAX-index raakte 2% achterop, de Franse CAC 40 zakte 0,8%.

Bij Europese beursgenoteerde bedrijven tekende zich een verdeeld beeld af. Renault meldde dieprode omzetcijfers. Airbus, de grootste Europese vliegtuigbouwer, meldde een 55% afname van de omzet tot €8,32 miljard. Zakenbank Credit Suisse gaf 11% meer omzet over het tweede kwartaal. Nestlé noteerde 9% omzetdaling over het eerste halfjaar. Volkswagen meldde over de eerste zes maanden een operationeel verlies van €800 miljoen. Het Spaanse Telefónica zag de kwartaalwinst halveren.

De handelsresultaten op de beurzen in Azië zijn gemengd. De Nikkei staat op 0,8% verlies. Reuters wijst op zorgen over het oplopend aantal coronabesmettingen. Wereldwijd is de grens van 17 miljoen mensen gepasseerd, met 669.221 doden, en de meesten in de VS, Brazilië en India.

EU en China botsen over Hongkong

Spanningen tussen China en de Europa Unie nemen toe, nadat Peking de EU opriep zich „niet te bemoeien” met Hongkong. Brussel had zijn zorgen geuit over arrestaties van vier demonstranten in Hongkong volgens de omstreden nieuwe veiligheidswet.

’s Werelds grootste chipproducent Samsung meldde een forse omzet- en winstgroei over het tweede kwartaal. Het ziet ’geleidelijk herstel’ in de vraag naar consumentenelektronica.

In New York ging technologiebeurs Nasdaq woensdagavond 1,2% vooruit in reactie op een hoorzitting in het Congres met bestuurders van Apple, Amazon, Facebook en Google over mogelijk misbruik van hun grote marktpositie. President Trump dreigde met presidentiële decreten hun macht in te tomen. De Dow Jones-index sloot woensdag met 0,6% winst, de S&P 500 steeg 1,2%.

Woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell trokken bij een ongewijzigd rentebesluit trokkenn de aandacht. Powell waarschuwde dat de ’s werelds grootste economie wel aantrekt, maar dat de ruime stimuleringsmaatregelen voorlopig nodig blijven.

Beurzen in New York openen volgens de futures vanmiddag om 15.30 uur rond 1% in de min.

Arcelor leidt op verwacht herstel

Staalmaker ArcelorMittal (+0,3%) gaat aan kop in de AEX. Het meldde bij zijn halfjaarresultaat, met een winst die boven verwachting was, ook voorzichtige tekenen van herstel te zien. Voor Goldman Sachs viel vooral het bedrijfsresultaat erg mee.

Royal Dutch Shell verloor 1,9%, na de publicatie van het grootste kwartaalverlies ooit vanwege afboekingen. Concurrent Total rapporteerdeeen daling van 96% in de nettowinst, maar hield het dividend overeind.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield dat tot 7,1% verlies werd teruggezet, voerde de lijst met verliezers aan. Investeringsfonds Prosus raakte 3,7% kwijt.

Bij ABN Amro (-2,7%) blijkt de fiscale opsporingsdienst FIOD bezig met verhoor van de voltallige raad van bestuur in het lopende witwasonderzoek. ING zakte 2,4%. NN verloor 3%, ASR bijna 4%.

Zwaargewicht Unilever liet 2,1% waarde lopen.

Bij de middelgrote fondsen streed chiptoeleverancier Besi (+0,9%) met bodemonderzoeker Fugro (+1%) om de leiding.

Biotechbedrijf Pharming (-8%) gleed weg. Het voerde over afgelopen kwartaal de verkopen op van zijn belangrijkste medicijn ruconest. Het concern gaf geen verwachting voor de rest van het jaar af.

Air France KLM ging met 3,8% terug.

De omzet van Intertrust (-2,3%), dienstverlener voor de financiële sector, ging 9,1% vooruit tot €139,5 miljoen over het tweede kwartaal. Er resteerde €8,5 miljoen verlies, tegen een nettowinst van €28,6 miljoen in het tweede kwartaal. Het sleepte een grote opdracht binnen van wereldvoetbalbond FIFA gekregen. Intertrust bouwt het zogeheten FIFA Clearing House, voor meer transparantie op de transfermarkt, en gaat dat beheren.

Automatiseerder Ordina (+1,4%) zette over het eerste halfjaar een winst van €10,3 miljoen in de boeken. Dat was een jaar eerder nog €6 miljoen euro. Zijn opbrengsten bleven stabiel op €188 miljoen, aldus Ordina-topman Jo Maes, die sprak van „een sterk halfjaar”.

