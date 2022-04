Podcast met Martin Visser Naar een nieuw pensioen: als dat maar goed gaat

Drie jaar nadat het pensioenakkoord is gesloten ligt er eindelijk een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. In een historisch grote financiële operatie moet er straks €1800 miljard aan geld worden overgeheveld van het ene pensioencontract naar het andere. Gaat dat allemaal wel goed? Martin Visser en Herman Stam bespreken in de nieuwe aflevering van Kwestie van Centen wat het nieuwe pensioen voor gevolgen heeft voor ouderen, jongeren en voor de leeftijdsgroep daar tussenin. Waarom is dat nieuwe pensioenstelsel eigenlijk nodig en komt er meer keuzevrijheid?