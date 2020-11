Nog eens 500 man vrijwillig weg bij KLM

„Wij zetten alles om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Daarom was de vertrekregeling opnieuw opengezet”, stelt een woordvoerder van KLM. Topman Pieter Elbers meldde een paar weken geleden intern dat 10% minder vluchten betekent dat er nog eens 1500 banen zouden moeten verdwijnen. „Ik realiseer me dat dit de bestaande onzekerheid nog groter maakt” stelde Elbers op 31 oktober. Eerder dit jaar meldden zich al 2400 KLM’ers aan om vrijwillig te vertrekken, op een totaal van 5000 banen die geschrapt worden.

Volgens KLM gaat het nu om 162 aanmeldingen vanuit het cabinepersoneel en 341 vanuit het grondpersoneel. De regeling wordt ook nog opengesteld voor de piloten, als de leden van vakbond VNV daar akkoord mee gaan. Het personeel van KLM heeft salaris ingeleverd.

KLM moet diep ingrijpen als gevolg van de coronacrisis, waardoor een groot deel van de vloot aan de grond staat. De vrijwillige vertrekregeling is gunstig voor personeel dat langer dan tien jaar in dienst is, want de vergoeding is voor deze groep hoger dan de wettelijke transitievergoeding bij gedwongen ontslag.