Nieuwe eigenaar sigarenmaker Agio sluit Brabantse fabrieken

Het Brabantse familiebedrijf Royal Agio Cigars werd vorig jaar overgenomen door de Denen voor een bedrag van 210 miljoen euro. De sluiting van de productielocaties wordt door STG bestempeld als een investering in de toekomst. Met de vakbonden is voor de Nederlandse werknemers die hun baan verliezen een sociaal plan afgesproken.

Bekijk ook: 10 miljoen voor medewerkers sigarenbedrijf

De voorgenomen sluiting van de Nederlandse vestigingen betekent overigens niet dat STG Nederland verlaat. Op een nieuwe kantoorlocatie in Eindhoven blijven ongeveer 150 medewerkers werkzaam in commerciële functies.

Bij Royal Agio Cigars, de op drie na grootste sigarenproducent ter wereld, werken 3200 mensen. De onderneming heeft ook eigen fabrieken in België en Sri Lanka. Royal Agio Cigars is opgezet door de familie Wintermans en onder meer bekend van de merken Agio, Balmoral en Panter. De broer van de oprichter is later een eigen bedrijf begonnen. Dat kwam in 1996 al in handen van STG.